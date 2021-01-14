Нафтогаз ввел в работу первое месторождение газа на Юзовской площади

14 января, 2021, 10:58

Нафтогаз запустил в работу первое месторождение газа плотных пород на Юзовской площади

Об этом в Facebook сообщил глава НАК "Нефтегаз Украины" Александр Коболев.

"Сегодня начала подачу в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения, которое находится" внутри "большой, недавно приобретенной нами Юзовской площади", - написал Коболев.

По его словам, для этого специалисты компании запустили новую установку подготовки газа, 26 км газопровода и подключили три скважины.

"Их особенность в том, что они пробурены в таз называемые плотные коллекторы. То есть, в породы с низкой проницаемостью, из которых добывать газ намного сложнее. Но возможно, если применять современные технологии", - отметил Коболев.

Глава Нафтогаза добавил, что освоение газа плотных пород и освоение Юзовской площади являются одними из ключевых проектов стратегии развития ресурсной базы Нафтогаза, разработанной в прошлом году.

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