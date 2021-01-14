Нафтогаз ввел в работу первое месторождение газа на Юзовской площади
Об этом в Facebook сообщил глава НАК "Нефтегаз Украины" Александр Коболев.
"Сегодня начала подачу в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения, которое находится" внутри "большой, недавно приобретенной нами Юзовской площади", - написал Коболев.
По его словам, для этого специалисты компании запустили новую установку подготовки газа, 26 км газопровода и подключили три скважины.
"Их особенность в том, что они пробурены в таз называемые плотные коллекторы. То есть, в породы с низкой проницаемостью, из которых добывать газ намного сложнее. Но возможно, если применять современные технологии", - отметил Коболев.
Глава Нафтогаза добавил, что освоение газа плотных пород и освоение Юзовской площади являются одними из ключевых проектов стратегии развития ресурсной базы Нафтогаза, разработанной в прошлом году.
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