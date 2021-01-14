Нафтогаз в 2020 году предоставил Газпрому услуг по транспортировке газа на $ 2,1 млрд

14 января, 2021, 13:31

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году предоставила российскому Газпрому услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $ 2,1 млрд

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Согласно сообщению, в 2020 году Газпром полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа. В соответствии с соглашением от 30 декабря 2019 года между Нафтогазом и Газпромом, стоимость бронирования составляет 65 млрд куб. м годовых мощностей - $ 2,1 млрд.

Кроме того, в четвертом квартале 2020 года Нафтогаз дополнительно предоставил Газпрому услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает более $ 30 млн.

В общем, объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.

В пресс-службе напомнили, что Нафтогаз является компанией-ораганизатором транспортировки газа и на заказ Газпрома бронирует у "Оператора ГТС Украины" необходимые мощности ГТС.

Соглашение предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м ежегодно. Минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа Газпрома за пять лет составит более $ 1,7 млрд.

Кроме того, отмечается, что Газпром может заказывать и оплачивать дополнительные мощности, как сделал это в октябре-декабре 2020 года.

Напомним, в октябре 2020 Газпром увеличил транзит газа территории Украины к контрактному максимуму.