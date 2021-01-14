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На Донбассе в результате обстрела ранен украинский военный

14 января в результате обстрела оккупанты в районе Гнутово ранили военнослужащего Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в ТКГ.

"14 января, около 18:00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Гнутово получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Отмечается, что украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

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