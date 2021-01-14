На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли позиции у Водяного и Марьинки

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"В течение текущих суток, 14 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано всего два нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Неподалеку Водяного вооруженные формирования России вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов. А в пригороде Марьинки противник стрелял не только из гранатометов, но сделал несколько выстрелов из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 62 взрывоопасных предмета.

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