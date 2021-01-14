Минцифры представило сервис для проверки вторичной недвижимости

14 января, 2021, 15:15

Министерство цифровой трансформации представило сервис для проверки вторичной недвижимости Monitor.Estate

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Согласно сообщению, с помощью сервиса Monitor.Estate пользователи смогут получить информацию о точном адресе объекта, его площади, типе объекта (жилая/нежилая), или целевом назначении (для земельных участков), информацию о владельце, основания приобретения права собственности, обременения или ограничения, а также рекомендации по проверке данных, которые отсутствуют в отчете.

На сайте проекта сказано, что соответствующая справка будет стоить 49 грн.

Отдельно предлагаются юридические услуги. Так, проверка схемы финансирования и договора с застройщиком будет стоить 2500 грн, вызов юриста на подписание соглашения - 3500 грн, консультация юриста по телефону или в офисе - 1500 грн, проверка объектов вторичного рынка недвижимости на предмет рисков арестов и ипотек - 3 500 грн. Кроме того, комплексная юридическая проверка застройщика будет стоить 2500 грн.

В Пресс-служба отметили, что сервис был разработан проектом-победителем Open Data Challenge 2018 Совместная с Opendatabot.

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