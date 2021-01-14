МИД запустило сайт об Украине

14 января, 2021, 14:03

Министерство иностранных дел запустило сайт об Украине, его адрес Ukraine.ua

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина .

В основе сайта будет визуальный бренд Ukraine Now.

"Нам удалось получить под контроль и управление государства интернет-домен ukraine.ua. Теперь по этому адресу будет расположен сайт, который будет рассказывать миру об Украине. Этот сайт может стать магнитом для иностранного туриста, бизнесмена и студента", - заявил Кулеба.

Сайт будет состоять из разделов Explore (Открой), Invest (Инвестируй) и Study (Учись). В разделе Explore можно будет найти информацию о том, куда поехать, как провести свободное время в Украине. Invest будет объяснять, как инвестировать в Украину и почему это выгодно. В разделе Study иностранные студенты смогут узнать, где в Украине они смогут учиться.