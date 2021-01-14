Мутации коронавируса: ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайной ситуации

14 января, 2021, 10:07

Всемирная организация здравоохранения созывает на 14 января заседание комитета по чрезвычайной ситуации

Встречу решено провести на две недели раньше, чем предполагалось ранее, чтобы обсудить более заразные мутации коронавируса, сообщает пресс-служба организации .

Это уже шестое по счету заседание комитета по ЧС.

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем в 92 млн жителей планеты. Почти 2 млн человек умерли вследствие заражения, выздоровели более 66 млн пациентов.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее предыдущего.

По его словам, сведения о заболеваемости за последние две недели говорят о том, что распространение инфекции снова достигло своего пика.

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