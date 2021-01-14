Меркель планирует "мегалокдаун" с остановкой работы транспорта, - Bild

14 января, 2021, 21:31

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет стандартизировать существующие ограничительные меры по всей стране, а в некоторых случаях даже усилить их

Об этом от своих источников стало известно немецкому изданию Bild, пишет Европейская правда.

Ожидается, что такое решение может быть принято на конференции премьер-министров федеральных земель на следующей неделе. Как объясняется, страну почти полностью "закроют" из-за распространения "британского" штамма коронавируса.

Согласно сообщению, канцелярия рассматривает возможность прекращения работы местного и междугородного общественного транспорта. По всей стране должен действовать комендантский час. Обсуждается обязательное требование работы из дома.

Сейчас решение еще не принято. По данным источников, новый "мегалокдаун" может продолжаться до конца февраля. Министерство транспорта сейчас изучает, какие последствия может иметь это решение для логистики и мобильности в стране.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что текущие ограничения имплементируются не так последовательно, как во время первой волны эпидемии. Он призвал еще больше людей работать из дома и усилить действующие ограничения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также: Более 1 200 за сутки: Германия зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса