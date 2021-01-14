Ляшко пригрозил проверками заведениям, нарушающим карантин

14 января, 2021, 16:04

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверит учреждения, в отношении которых поступила информация о нарушении карантина

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

"Я получил очередные фотографии с вопиющими фактами, что работают рестораны, и уже разговаривал с заместителем министра экономики Сергеем Глущенко и главой Госпродпотребслужбы, чтобы мы сосредоточили внимание на этих нарушениях. По результатам этой встречи мы проведем селекторное совещание с региональными руководителями Госпродпотребслужбы. Нарушителей будут наказывать", - цитирует издание главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Он подчеркнул, что при объявлении карантина Министерство здравоохранения прислушалось к просьбам бизнеса дать возможность работать до Рождества (7 января), однако бизнес в свою очередь не выполняет условий соблюдения карантина.

"Когда мы планировали карантин, мы встречались с бизнесом. К новогодним праздникам, когда нужно было закрыться, бизнес просил дать ему возможность работать до праздников, если эпидситуация позволяет, и закрыться после Рождества. Представители бизнеса уверяли, что закроются после Рождества и будут соблюдать все ограничения", - отметил Ляшко.

При этом он отметил, что "в целом по стране карантин соблюдается".

"Нет таких вопиющих нарушений, в том числе по Киеву и по другим городам. Есть определенные локации и владельцы, которые не хотят соблюдать карантин. С ними будут работать контроллючи органы", - отметил Ляшко.

Он добавил, что нарушителям уже направлены предписания.

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