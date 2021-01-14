14 января, 2021, 15:11

Министерство здравоохранения пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"МЗ пока не будет настаивать на продолжении жесткого карантина после 25 января", - отметил санврач.

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Ляшко подчеркнул, что Украина после жесткого карантина планирует ввести адаптивный. Ограничения будут усиливаться точечно в очаагах заболеваемости.

Он заметит, что "есть определенные переменные, которые нельзя предусмотреть" и учесть в прогнозах.

Напомним, 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения в Украине необходимо продлить после 24 января .

Министерство культуры и информационной политики не поддержит предложение о продлении усиленного карантина после 24 января.

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