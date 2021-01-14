Лукашенко в Беларуси вводит штрафы за бело-красные флаги

14 января, 2021, 21:50

Александр Лукашенко сегодня подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях Беларуси

Об этом сообщает Белта.

В Беларуси с 1 марта 2021 года жителей страны начнут штрафовать за вывешивание красно-белых флагов, которые стали символом протестов.

За вывешивание бело-красного флага будут штрафовать на 580 белорусских рублей (около 7 250 грн).

"Для юридических лиц эта сумма установлена в несколько раз выше - 1 740 белорусских рублей (около 21 750 грн)", - говорится в сообщении.

Отмечается, шо новые меры административной ответственности будут применяться с 1 марта.

Поправки были разработаны администрацией президента. Новый Кодекс позиционируется как имеющий "предупредительный и профилактический" характер работы с правонарушениями.

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