Киевские таможенники изъяли ценные часы Rollex и Ulysse Nardin: их владелец забыл заполнить декларацию

14 января, 2021, 11:16

Работники таможенной службы в аэропорту Борисполь изъяли двое дорогих часов Rollex и Ulysse Narden общей стоимостью 1,5 млн грн, поскольку их владелец не сдал письменную декларацию

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Согласно сообщению, киевские таможенники обнаружили сразу две попытки перемещения через таможенную границу Украины в авиационных пунктах пропуска драгоценностей и старины с нарушением порядка прохождения "зеленого коридора".

В частности, в ручной клади гражданина Армении, который прибыл в Украину через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из Еревана, таможенники нашли швейцарские наручные часы Rollex и Ulysse Nardin. Часы были изготовлены из золота и украшены бриллиантами. По данным специализированных интернет-сайтов, на которые ссылается таможня, в общем часы стоят более 1,5 млн грн.

"В соответствии с действующими нормами, установленными для авиационных пунктов пропуска, через "зеленый коридор" разрешено провозить беспрепятственно товары (кроме подакцизных) стоимостью до 1 тыс. евро.

В пресс-службе отметили, что мужчина не заполнял письменную декларацию и не обращался за консультацией до начала таможенного контроля. Таким образом, поскольку часы завозились с нарушением норм, Киевская таможня изъяла драгоценности до решения суда.

Кроме того, таможенники аэропорта "Киев" поймали гражданку Украины на попытке вывезти ценные монеты в Кельн. В частности, таможенники изъяли золотую монету "15 рублей" 1897 года, серебряный "1 рубль" 1896 (обе монеты - Российской империи), а также серебряный рубль 1924 (СССР).

Отмечается, что на момент прохождения таможенного контроля гражданка не предоставила разрешительные документы на право вывоза этих монет, которые могут представлять историческую ценность. Письменную декларацию гражданка тоже не заполнила. Ценность монет пока устанавливает экспертиза.

В пресс-службе отметили, что Киевская таможня составила протоколы о возбуждении в отношении обоих граждан.

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