Курс валют: стоимость доллара опустилась ниже 28 грн

14 января, 2021, 09:14

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 14 января 2020 года на отметке 27,97 грн/$

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 13 января курс составлял 28,046 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 14 января установлен на уровне 34,04 грн / евро. По состоянию на 13 января курс составлял 34,08 грн / евро.

На наличном рынке 14 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,11, продают - по 28,21 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,68 грн / $, продажи - в пределах 28,23 - 32 грн / $.

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