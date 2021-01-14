Кулеба назвал количество открытых для въезда украинцев стран

14 января, 2021, 13:13

Сейчас открытыми для въезда украинцев есть 83 страны мира

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"По состоянию на сейчас в мире есть 83 страны, куда, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут въехать граждане Украины", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что при въезде в эти страны необходимо соблюдать правила и гарантии безопасности.

Министр напомнил, что по состоянию на конец 2020 года таких стран было около 60. Он добавил, что с полным списком стран, которые открыты для украинцев, можно посмотреть на сайте МИД.

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