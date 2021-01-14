Коронавирус в Украине: в течение суток - 7925 новых заражений, 162 человека умерли
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 13 января было зафиксировано 7925 новых случаев коронавируса (из них дети - 233, медработники - 345), 162 пациентов умерли, 10192 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 794 случая;
Винницкая область - 214 случаев;
Волынская область - 221 случай;
Днепропетровская область - 317 случаев;
Донецкая область - 588 случаев;
Житомирская область - 373 случая;
Закарпатская область - 119 случаев;
Запорожская область - 554 случая;
Ивано-Франковская область - 141 случай;
Киевская область - 410 случаев;
Кировоградская область - 83 случая;
Луганская область - 214 случаев;
Львовская область - 482 случая;
Николаевская область - 460 случаев;
Одесская область - 357 случаев;
Полтавская область - 345 случаев;
Ровенская область - 280 случаев;
Сумская область - 265 случаев;
Тернопольская область - 209 случаев;
Харьковская область - 378 случаев;
Херсонская область - 117 случаев;
Хмельницкая область - 229 случаев;
Черкасская область - 307 случаев;
Черновицкая область - 196 случаев;
Черниговская область - 272 случая.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.