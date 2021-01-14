Конгрессмен-республиканец инициирует импичмент Байдена в его первый день на посту президента

14 января, 2021, 13:40

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что инициирует импичмент избранного президента Джо Байдена в первый же его рабочий день

Об этом сообщает The Hill .

Грин заявила, что американский народ должен быть уверен в ответственности своего президента.

"Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинским энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте по Джо Байдена", - заявила она.

Политик не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть по избранного президента для обоснования импичмента.

Ранее 232 законодателя Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

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