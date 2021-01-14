Комитет Рады поддержал сокращение состава ВР до 300 депутатов

14 января, 2021, 14:58

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять законопроект об уменьшении состава парламента с 450 до 300 народных депутатов

Об этом сообщает Цензор.Нет.

За решение проголосовали 17 из 22 членов комитета.

Для принятия законопроекта Верховной Радой нужно конституционное большинство - 300 голосов.

16 декабря 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300, а также вводит пропорциональную избирательную систему.