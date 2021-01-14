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Espreso.tvОбществоКомитет Рады поддержал сокращение состава ВР до 300 депутатов

Комитет Рады поддержал сокращение состава ВР до 300 депутатов

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять законопроект об уменьшении состава парламента с 450 до 300 народных депутатов

Об этом сообщает Цензор.Нет.

За решение проголосовали 17 из 22 членов комитета.

Для принятия законопроекта Верховной Радой нужно конституционное большинство - 300 голосов.

16 декабря 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300, а также вводит пропорциональную избирательную систему.

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