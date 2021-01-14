Кабмин повысил минимальные розничные цены на украинские вина

14 января, 2021, 11:34

Кабинет министров принял постановление, которым повышаются минимальные цены на украинские вина с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, постановление регулирует вопрос минимальных розничных цен на отдельные виды винодельческой продукции и приведения их описания в соответствие с Налоговым кодексом. Следовательно, минимальная розничная цена на украинские вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) повышение на 20 грн - до 109 грн с 89. Кроме того, приводится в соответствие с налоговым кодексом описание этих изделий и их коды согласно УКТВЭД.

В пресс-службе объяснили, что сейчас на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценам, когда импортированный напиток на основе вина, то есть продукт более низкого качества чем игристое вино, продается по цене игристого вина.

"В такой ситуации украинские производители качественных игристых вин оказываются в неконкурентной ситуации, а украинские потребители, введенные в заблуждение, покупают некачественный импортированный напиток вместо настоящего игристого вина", - отметили в ведомстве.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, это постановление призвано защитить внутренний рынок от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественными украинскими продуктами виноделия.

"В результате выигрывают все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке. Виноградаре будут иметь больший спрос на их сырье. Украинский потребитель будет иметь качественный, а не фальсифицированный продукт", - цитирует пресс-служба слова Петрашко.

Министр добавил, что национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытию украинских винодельческих заводов.

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