Гололедица и до 12°C мороза: синоптик Наталья Диденко о погоде 15 января

14 января, 2021, 16:45

В ближайшие дни в Украине удержатся морозы. 15 января ожидается снег и гололедица

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"15 января, как раз посреди зимы, воздушная масса арктического происхождения услышала пожелания граждан и презентует в Украине настоящие морозы", - отметила синоптик.

Уже ближайшей ночью температура воздуха понизится до -5°C...-12°C, холоднее всего - в северной части, на Востоке ожидается -3°C...-7°C, в южной части -1°C...-4°C.

Завтра днем будет уже также холодно, морозно. Столбики термометров будут колебаться в пределах -4°C...-11°C, на юге еще задержатся ткмпература повыше 0°C...-3°C.

На дорогах ожидается гололедица.

"Снег будет сыпать периодически и неравномерно, небольшой, максимум умеренный", - отметила госпожа Диденко.

В дальнейшем, до конца недели, похолодание усилится до ночных -15°C...-23°C, днем ожидается -10°C...-15°C.

В Киеве пятница будет холодной. Ожидается -10°C...-12°C.

"На выходных и в начале следующей недели, в Святвечер, на Крещение, морозы в столице окрепнут до ночных -15°C...-20°C", - отметила синоптик.

Ослабление морозов ожидается с 21 января.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb