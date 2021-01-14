Глава ВАКС посещала вечеринку Кивалова, на которой развлекались подозреваемые в преступлениях судьи Вовк и Тупицкий, - Слидство.инфо

14 января, 2021, 11:43

23 декабря глава ВАКС Елена Танасевич приезжала в Киевской филиала "Одесской юракадемии" в тот день, когда там развлекались одиозные судьи, а детективы НАБУ приехали вручить повестку главе ОАСК Павлу Вовку

Об этом говорится в материале "Слидство.инфо".

По словам собеседников журналистов в правоохранительных органах, на вечеринке, организованной судьями в киевском филиале "Одесской юридической академии", среди других присутствовал фигурант дела об организации преступной организации глава Окуружного админсуда Киева Вовк, которую рассматривает Высший антикоррупционный суд.

23 декабря глава ВАКС Елена Танасевич приехала на предновогоднюю вечеринку, организованную президентом НУ "Одесская юридическая академия", бывшим депутатом-"регионалом" Сергеем Киваловым в киевском представительстве вуза.

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Как сообщают источники, Танасевич была в одной компании с подозреваемым Павлом Вовком и другими влиятельными судьями. Кроме Вовка, по информации журналистов, на праздновании был еще один топ-подозреваемый в мантии - глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

На эту же вечеринку пришли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые попытались вручить Вовку повестку в суд. Напомним, тогда глава ОАСК срочно покинул здание без верхней одежды, игнорируя детективов, которые зачитывали ему повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд на 5 января.

Журналисты отмечают, что связались с главой ВАКС Еленой Танасевич, но та посоветовала обратиться в пресс-службу и бросила трубку. В ответ на их запрос Антикоррупционный суд сообщил, что действительно вечером 23-го декабря Танасевич посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия". Однако, в ВАКС заявили, что она приехала в учебное заведение "для обсуждения организации онлайн-лекций для студентов". Интересно, что такое обсуждение было назначено на 18.00.

Директор института Василий Фелик сказал журналистам, что не знает о проведении судейской вечеринки на территории института. Также отмечается, что он путался в деталях, когда именно приехала глава ВАКС в учебное заведение. Директор не смог предоставить фото или видео со встречи Елены Танасевич с преподавателями, студентами и руководством института.

На вопрос, что вечером 23 декабря на территории учебного заведения делал подозреваемый судья Павел Вовк, директор Фелик сказал, что "любой может ходить по территории института, она открыта для посетителей".

В "Слидство.инфо" отметили, что на следующий день (12 января) после отправки информационного запроса в Высший антикоррупционный суд, на страницах ВАКС и Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" почти синхронно появились анонсы онлайн-лекций, в которых примет участие Елена Танасевич.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.

Глава ОАСК Вовк заявил, что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.

Впоследствии, Вовк не явился на заседание в ВАКС , где ему должны были избрать меру пресечения.

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