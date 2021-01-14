Глава ВАКС не ходила на вечеринку к Кивалову, а виделась со студентами, - пресс-служба суда
14 января, 2021, 13:42
В Высшем антикоррупционном суде заявляют, что глава суда Елена Танасевич не была на вечеринке на территории института Сергея Кивалова, а провела встречу со студенческим самоуправлением
Об этом сообщает пресс служба ВАКС.
"23 декабря 2020 года состоялась рабочая встреча главы ВАКС Елены Танасевич и директора Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" Василия Филюка со студенческим самоуправлением. Ее результатом стала договоренность о проведении цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС", - говорится в сообщении.
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