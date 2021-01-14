Европейское космическое агентство показало, как выглядит Испания после снегопада на снимке с орбиты. ФОТОФАКТ

14 января, 2021, 13:31

Фото страны под покровом снега сделал спутник Sentinel-3, который пролетал над Пиренеями 12 января на фоне снежного шторма "Филомена"

Соответствующее фото обнародовало Европейское космическое агентство на сайте, передает "Укринформ".

На снимке видно, как во вторник, 12 января, минимум треть Пиренейского полуострова замело снегом.

Отмечается, что 12 января в некоторых регионах страны зафиксировали рекордно низкие 25 градусов мороза.

Синоптики утверждают, что ночь с 12 на 13 января в Испании была самой холодной за 20 лет.

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