Это только начало, - Почеттино о первом трофее с ПСЖ

14 января, 2021, 17:45

Главный тренер ПСЖ Почеттино заявил, что победа команды в матче за Суперкубок Франции - это только начало его работы в клубе

Об этом сообщает Goal.

Почеттино 2 недели назад сменил Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ и счастлив, что футболисты смогли быстро привыкнуть к его требованиям.

"После десяти дней работы тренером, сыгранных трех матчей и этого финала против нашего главного соперника, было очень важно победить. Больше всего для болельщиков важны честь и гордость, а не трофей. Понемногу команда делает то, о чем я прошу. Здесь я две недели и мы хорошо подготовились. Это только начало. Мы верим, что сможем добиться хорошего прогресса благодаря тем качествам, которые у нас есть. Мои игроки заслужили этот трофей и они быстро адаптировались к моим требованиям", - сказал Почеттино.

В турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ находится на 2-м месте и отстает от "Лиона", который идет первым, на 1 балл.

12 января сообщалось, что "Реал" намерен продать шесть футболистов, чтобы осуществить летом трансфер французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

13 января во матче за Суперкубок Франции ПСЖ победил "Марсель" со счетом 2:1 .

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