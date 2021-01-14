 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против РФ по Крыму

ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против РФ по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял первое решение по делу "Украина против России"

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

Суд принял во внимание численность российского военного присутствия в Крыму, которая увеличилась с января по март 2014 без согласия украинской власти.

Читайте также: ЕСПЧ присоединил иск Нидерландов по сбиванию MH17 к большому делу Украины против РФ, - Минюст

"Суд также считает версию Украине последовательной: они предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными аргументами, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а активно участвовали в предполагаемых событиях (оккупации Крыма)", - написал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать