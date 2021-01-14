ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против РФ по Крыму

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

Суд принял во внимание численность российского военного присутствия в Крыму, которая увеличилась с января по март 2014 без согласия украинской власти.

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"Суд также считает версию Украине последовательной: они предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными аргументами, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а активно участвовали в предполагаемых событиях (оккупации Крыма)", - написал он.