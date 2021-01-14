Если додики пишут оскорбления, то я на это никак не реагирую, - лидер "Десны" о критике в интернете

14 января, 2021, 22:29

Футболист черниговской "Десны" Андрей Тотовицкий заявил, что не реагирует, если его обижают в интернете

Об этом сообщает "Брутальный футбол" .

По словам Тотовицкого он нормально относится к критике, если она конструктивна.

"К критике отношусь нормально, если она конструктивна. Могу даже порой в комментариях в интернете людям ответить, переписываться с критиками. Понятно, что если какие-то додики пишут оскорбления, то я на это никак не реагирую", - сказал хавбек.

В этом сезоне 27-летний Андрей Тотовицкий провел 12 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 900 тыс. евро.

13 декабря "Десна" победила на своем поле "Мариуполь" и завершила первый круг УПЛ на третьей позиции.