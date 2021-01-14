Если додики пишут оскорбления, то я на это никак не реагирую, - лидер "Десны" о критике в интернете
14 января, 2021, 22:29
Футболист черниговской "Десны" Андрей Тотовицкий заявил, что не реагирует, если его обижают в интернете
Об этом сообщает "Брутальный футбол" .
По словам Тотовицкого он нормально относится к критике, если она конструктивна.
"К критике отношусь нормально, если она конструктивна. Могу даже порой в комментариях в интернете людям ответить, переписываться с критиками. Понятно, что если какие-то додики пишут оскорбления, то я на это никак не реагирую", - сказал хавбек.
В этом сезоне 27-летний Андрей Тотовицкий провел 12 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 900 тыс. евро.
- 13 декабря "Десна" победила на своем поле "Мариуполь" и завершила первый круг УПЛ на третьей позиции.
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