 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЭкс-чемпион мира заявил о желании драться с Усиком

Экс-чемпион мира заявил о желании драться с Усиком


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что хотел бы провести бой против Александра Усика

Об этом сообщает BadLeftHook.

По словам новозеландца, он готов боксировать как в США, так и в Великобритании.

"Мне нужны такие ребята как Джо Джойс, Александр Усик и Диллиан Уайт. Есть вероятность, что я встречусь с Дереком Чисорой. Да, он выйдет на ринг после поражения. Я готов боксировать как в США, так и в Великобритании, чтобы вернуться на вершину", - сказал Паркер.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации). Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Энтони Джошуа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать