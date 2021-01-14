Экс-чемпион мира заявил о желании драться с Усиком

14 января, 2021, 18:09

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что хотел бы провести бой против Александра Усика

Об этом сообщает BadLeftHook.

По словам новозеландца, он готов боксировать как в США, так и в Великобритании.

"Мне нужны такие ребята как Джо Джойс, Александр Усик и Диллиан Уайт. Есть вероятность, что я встречусь с Дереком Чисорой. Да, он выйдет на ринг после поражения. Я готов боксировать как в США, так и в Великобритании, чтобы вернуться на вершину", - сказал Паркер.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации). Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Энтони Джошуа.

13 января британский боксер Джо Джойс дал украинцу Александру Усику две недели на размышления, проводить ли против него бой.

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