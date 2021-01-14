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Espreso.tvОбществоДолжны найти компромисс, чтобы помочь рынку газа развиваться, - Шмыгаль о встрече с представителями МВФ

Должны найти компромисс, чтобы помочь рынку газа развиваться, - Шмыгаль о встрече с представителями МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости найти компромисс, чтобы защитить людей и помочь рынку газа развиваться в будущем

Об этом он сообщил в Telegram .

Шмыгаль отметил, что чиновники провели встречу с представителями МВФ относительно цены на газ.

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"Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", - отметил он.

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