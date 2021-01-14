Должны найти компромисс, чтобы помочь рынку газа развиваться, - Шмыгаль о встрече с представителями МВФ

14 января, 2021, 18:45

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости найти компромисс, чтобы защитить людей и помочь рынку газа развиваться в будущем

Об этом он сообщил в Telegram .

Шмыгаль отметил, что чиновники провели встречу с представителями МВФ относительно цены на газ.

Читайте также: МВФ обеспокоен желанием правительства вернуть регулируемые цены на газ, - Марченко

"Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", - отметил он.

Напомним, 13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил установить фиксированную цену на газ для бытовых потребителей до конца карантина или отопительного сезона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb