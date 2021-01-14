Депутат ОПЗЖ в горсовете Николаева нарушил закон: демонстративно говорил по-русски на заседании
Об этом сообщает издание "НикВести".
Во время заседания комиссии по социально-гуманитарным вопросам Николаевского горсовета произошел такой диалог:
"Прошу на украинском языке", - призвала председательствующая. На что депутат ОПЗЖ на росском ответил: "Зачем?"
"Это мне запрещает?" - отрезал депутат.
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Председательствующая ему отметила, что в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
"Зачем вы ставите какие-то политические вопросы?" - спросил Москаленко.
На замечание председательствующей, что все депутаты представляют государство Украина и должны говорить на государственном тот ответил:
"Я рад, что вы так считаете. Вам надо вопрос решать или чем-то другим заниматься?"
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