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Espreso.tvОбществоДело Новака: суд в Польше продлил арест экс-главе Укравтодора

Дело Новака: суд в Польше продлил арест экс-главе Укравтодора


фото: 24 канал
Окружной суд в Варшаве продлил срок ареста бывшего руководителя Укравтодора, экс-министра транспорта Польши Славомира Новака до 16 апреля

Об этом сообщает Польское радио .

"Судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которые касается обвинения. Суд также разделил наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы", - заявил прокурор Ян Дрелевский.

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Новак останется под стражей до 16 апреля.

  • 4 января украинские прокуроры направили в Польшу сообщение о подозрении бывшему и.о. главы Укравтодора Славомиру Новаку.

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