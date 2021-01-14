Дело Новака: суд в Польше продлил арест экс-главе Укравтодора

14 января, 2021, 09:26

Окружной суд в Варшаве продлил срок ареста бывшего руководителя Укравтодора, экс-министра транспорта Польши Славомира Новака до 16 апреля

Об этом сообщает Польское радио .

"Судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которые касается обвинения. Суд также разделил наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы", - заявил прокурор Ян Дрелевский.

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Новак останется под стражей до 16 апреля.

4 января украинские прокуроры направили в Польшу сообщение о подозрении бывшему и.о. главы Укравтодора Славомиру Новаку.