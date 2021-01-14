Бывший премьер Италии Берлускони был госпитализирован в больницу Монако

14 января, 2021, 17:49

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был срочно доставлен в больницу Монако из-за проблем с сердцем

Об этом сообщил Reuters его личный врач.

Альберто Дзангрильо заявил, что принял решение поместить Берлускони в ближайшую больницу в Монако, находящуюся в 15 км, а не в Италии.

84-летний глава оппозиционной правоцентристской партии Forza Italia перенес серьезную операцию на сердце в 2016 году, а также вылечился от рака простаты.

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