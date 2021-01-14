77 случаев насилия: в 2020 году в Украине возросло количество нападений на журналистов, - НСЖУ

14 января, 2021, 09:35

В прошлом году в Украине в рамках "Индекса физической безопасности журналистов" зафиксировано 77 случаев применения силы к 101 работнику медиа

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины .

В НСЖУ объяснили, что общее количество пострадавших работников медиа больше количество случаев насилия, поскольку случались нападения на целые группы журналистов.

"Антирейтинг проявлений физической агрессии к журналистам в 2020 году традиционно возглавил киевский регион. В столице и области - 26 случаев применения силы к работникам СМИ. На втором месте - Одесская область (9 случаев), во Львовской и Харьковской - по 6, в Днепропетровской и Херсонской - по 5 ", - отметили в НСЖУ.

Ранее, в 2019 году, НСЖУ зафиксировала 75 нападений на журналистов, во время которых пострадали 86 медийщиков.

В числе случаев физической агрессии против журналистов в 2020 году 36 нападений было совершено на женщин (в 2019 году - 34).

Кроме того, в НСЖУ отметили, что новой опасностью для журналистов стало освещение соблюдения в Украине карантина - в прошлом году зафиксировано 14 случаев, когда нарушители карантина нападали на представителей СМИ.

Представители полиции или других правоохранительных структур в 2020 году применяли силу против медийщиков 6 раз, чиновники, депутаты и чиновники - 4 раза, один случай включал применение оружия.

В НСЖУ отметили, что работа журналистов делает опасной системная безнаказанность за преступления против них и атмосфера вражды, которую нагнетают публичные лица.

"Сейчас в обществе нет понимания сути профессии и важности миссии, которую выполняют журналисты. Травля, сознательное запугивание, грубое препятствование профессиональной деятельности для некоторых - своеобразная норма. И это делает профессию журналиста опасной. Профессия журналиста очень важно для общества. Представители СМИ подвергают себя опасности, работают без выходных. Освещая острые моменты, рискуют здоровьем и жизнью во время пандемии или вооруженных конфликтов. Государство должно гарантировать защиту права на безопасную работу и искоренение системной безнаказанности за преступления против журналистов ", - подчеркнул глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Индекс физической безопасности журналистов" - ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине, который заключают совместно НСЖУ, ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.