Зеленский подписал указ об отправке украинских миротворцев в Косово

13 января, 2021, 17:10

Соответствующий указ от 13 января опубликован на сайте ОПУ.

"Направить в Республику Сербия для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до двух человек", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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