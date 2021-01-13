Зеленский подписал указ об отправке украинских миротворцев в Косово
13 января, 2021, 17:10
Президент Владимир Зеленский подписал указ об отправке украинских военных в Сербию для участия в миссии ООН по делам временной администрации в Косово
Соответствующий указ от 13 января опубликован на сайте ОПУ.
"Направить в Республику Сербия для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до двух человек", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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