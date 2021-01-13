За год общественный транспорт в Украине подорожал почти на 8%, - Госстат

13 января, 2021, 14:32

Проезд в городском транспорте в Украине за год подорожал 7,8%

Об этом сообщается на сайте Госкомстата .

Государственная служба статистики обнародовала данные, згадно которым, проезд в городском транспорте за год подорожал 7,8% - с 5,1 грн до 5,5 грн.

Так, самая высокая стоимость проезда составляет в Киеве - 8 грн за билет. Далее следуют Львовская (7 грн) и Донецкая области (6,8 грн).

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В свою очередь, самая низкая стоимость проезда в Черкасской (3 грн) и Херсонской областях (2,5 грн).

Так, бензин А-95 подешевел за год на 11,1% до 25,0 грн за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 грн . При этом газ для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 грн за литр.

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