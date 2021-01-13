Ирина Геращенко: мы повторно зарегистрировали законопроект о статусе пленных, который блокирует монобольшинство

12 января, 2021, 07:23

Законопроект о статусе пленных, принятие которого блокирует монобольшинство, повторно зарегистрирован в парламенте

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность", Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019) Ирина Геращенко в Facebook .

"За кого сегодня борется Украины? Кто занимается семьями заложников? Кто на постоянном контакте с их родителями и женами? Из-за деструктивной позиции РФ освобождение украинских пленников заблокировано, но власть могла бы больше заниматься защитой тех, кто прошел плен", - убеждена Геращенко.

"В прошлом созыве мы приняли закон о статусе военнопленных и заложников в первом чтении, к сожалению, нынешний парламент заблокировал эту инициативу. Сегодня" Европейская Солидарность "вместе с коллегами из" Голоса "повторно зарегистрировали закон о статусе пленных - государство должно взять ответственность за реабилитацию , помощь в юридической защите и сопровождении подготовки исков против причастных к пыткам, социальную поддержку ", - пишет Ирина Геращенко.