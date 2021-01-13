Япония хочет полностью запретить въезд иностранцев из-за нового штамма коронавируса
13 января, 2021, 14:37
Правительство страны намерено приостановить действие миграционных послаблений для бизнесменов из других стран региона
Об этом сообщает телеканал NHK , передает " РБК-Украина ".
Правительство страны решило приостановить действие миграционных послаблений для бизнесменов из 11 стран региона, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения. Речь идет насамеперед о Китае, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии.
С 28 декабря и до конца января Япония перестала выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Сейчас страну могут посещать только граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеют долгосрочные визы.
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