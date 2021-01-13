Власти должны использовать время с фиксированной ценой на газ для урегулирования ситуации на рынке, - Хабатюк

13 января, 2021, 22:42

Время с фиксированной ценой на газ на уровне 6,99 грн нужно использовать для того, чтобы навести порядок на рынке

Об этом заявил Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности "Нафтогаза", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Не хотелось бы, чтобы это время, эта передышка с 6,99 стала просто локальным временным решением, чтобы снять напряжение. Хотелось бы, чтобы это время было использовано органами власти для того, чтобы привести в порядок рынок как таковой и взаимоотношения", - сказал Хабатюк.

По его словам, на рынке сложились ненормальные отношения, когда нарушают правила - и это не приводит к наказанию.

"Правила должны быть одни для всех, и они должны выполняться. Здесь ответственность ложится на НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и Антимонопольный комитет. Один лицензирует деятельность облгазов, второй следит за недопущением монополий или, если монополии есть, чтобы они не злоупотребляли своим положением - не завышали цены, не совершали сговор", - утверждает Хабатюк.