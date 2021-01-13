Власти должны использовать время с фиксированной ценой на газ для урегулирования ситуации на рынке, - Хабатюк
Об этом заявил Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности "Нафтогаза", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Не хотелось бы, чтобы это время, эта передышка с 6,99 стала просто локальным временным решением, чтобы снять напряжение. Хотелось бы, чтобы это время было использовано органами власти для того, чтобы привести в порядок рынок как таковой и взаимоотношения", - сказал Хабатюк.
По его словам, на рынке сложились ненормальные отношения, когда нарушают правила - и это не приводит к наказанию.
"Правила должны быть одни для всех, и они должны выполняться. Здесь ответственность ложится на НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и Антимонопольный комитет. Один лицензирует деятельность облгазов, второй следит за недопущением монополий или, если монополии есть, чтобы они не злоупотребляли своим положением - не завышали цены, не совершали сговор", - утверждает Хабатюк.
- Недавно состоялся ряд протестных акций из-за повышения коммунальных тарифов - под Харьковом перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" ; протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее; на Житомирщине, на Виннитчине.
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