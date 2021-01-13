Вакцина Pfizer покажет эффективность до 95% при повторной прививке в течение трех недель, - Нацакадемия медицины Франции

13 января, 2021, 09:52

Вакцина Pfizer / BioNTech может гарантировать эффективность до 95%, если вторую прививку проведут не позднее чем через три недели после первой

Об этом заявила Национальная академия медицины Франции , передает Укринформ .

Ученые раскритиковали решение правительства, по которому вторую прививку можно делать в течение полугода. Это касается, в частности, Pfizer / BioNTech.

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Национальная академия медицины заявила, эта вакцина будет гарантировать эффективность до 95%, если в рамках проведения двух прививок, последнее будет сделано в период не позднее трех недель после первого.