В Италии начинается наибольший за последние десятилетия суд над мафией Ндрангета

13 января, 2021, 17:07

Сотни предполагаемых членов могущественной мафиозной группировки Италии Ндрангета предстанут перед судом в ходе наибольшего за последние 30 лет процесса над организованной преступной группировкой

Как пишет The Guardian, первое судебное заседание состоится в среду, 13 января, в городе Ламеция-Терме, регион Калабрия. Для этих целей был построен специальный зал суда на 1000 мест со специальными боксами для обвиняемых.

Ожидается, что более 900 свидетелей дадут показания против 355 человек, которых обвиняют в причастности к мафиозному синдикату Ндрангета. На скамье подсудимых оказались политики, государственные служащие, бывшие правоохранители и бизнесмены.

Почти все обвиняемые были задержаны и взяты под стражу в декабре 2019 года в ходе масштабного расследования, которое было начато в 2016 году и охватило не менее 11 регионов Италии.

Прокурор в борьбе с мафией Никола Граттер, возглавляющий расследование, назвал поимку предполагаемых членов Ндрангета самой крупной операцией против преступных синдикатов со времен судебных процессов в Палермо в 1986-1992 годах, когда сицилийские прокуроры посадили на скамью подсудимых 475 человек.

Ндрангета является самой мощной преступной группировкой в Италии и одной из самых богатых в мире.

Согласно результатам исследования исследовательского института Demoskopita доходы мафиозной группировки за 2013 год составили 53 млрд евро, что превышает доходы корпораций Deutsche Bank и McDonald's вместе взятые.

По мнению исследователей, секрет успеха Ндрангета заключается в том, что преступный синдикат глубоко укоренился в регионе Калабрия. Боссы мафии редко покидают свои глухие деревни, несмотря на миллионные сделки по всему миру.

Чтобы защитить себя, они строят туннели под своими домами, бункеры в горах, до которых можно добраться только пешком, и укрытия в лесу на тот случай, если придется скрываться.

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