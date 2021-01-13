В ВСУ расформировали "Аэроразведку" - часть, созданную добровольцами

Об этом сообщает страница военной части в Facebook.

"Принято окончательное решение относительно расформирования воинской части, олицетворяющей аэроразведку в ВСУ. С марта 2021 года в ВСУ больше не будут носить (официально) этот славный нарукавный знак ... Ликвидация будет осуществлена в соответствии с предложениями Командующего войсками связи и кибербезопасности генерал-майора Евгения Степаненко. Первое предложение по ликвидации было отменено министром обороны, как такое, что не соответствует законодательству Украины и военно-политическим указаниям Министерства обороны Украины, предусматривающим создание Центра инноваций на базе в\ч А2724", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть подразделения перейдет в подчинение командованию объединенными силами, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации.

В части заявили, что подчинение подразделения Командованию ООС означает отсутствие ответственного за генерирование возможностей этого подразделения человека и прямо противоречит Закону Украины о национальной безопасности.

В части отмечают, что в свое время разработали систему обеспечения ситуационной осведомленности "Дельта", построенную на современных технологических подходах в соответствии со стандартами НАТО.

"Сейчас "Дельта" является единственной системой в ВСУ, которая уже 2 года подряд принимает участие в учениях НАТО по тестированию информационных систем CWIX 2019, CWIX 2020 и доказывает совместимость и реализацию стандартов НАТО по обмену оперативной обстановкой. "Дельта" стала системой освещения подводной и надводной обстановки", - подчеркнули в "Аэроразведке".