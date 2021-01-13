В ВСУ расформировали "Аэроразведку" - часть, созданную добровольцами
Об этом сообщает страница военной части в Facebook.
Отмечается, что часть подразделения перейдет в подчинение командованию объединенными силами, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации.
В части заявили, что подчинение подразделения Командованию ООС означает отсутствие ответственного за генерирование возможностей этого подразделения человека и прямо противоречит Закону Украины о национальной безопасности.
"Сейчас "Дельта" является единственной системой в ВСУ, которая уже 2 года подряд принимает участие в учениях НАТО по тестированию информационных систем CWIX 2019, CWIX 2020 и доказывает совместимость и реализацию стандартов НАТО по обмену оперативной обстановкой. "Дельта" стала системой освещения подводной и надводной обстановки", - подчеркнули в "Аэроразведке".
По словам пресс-офицера части, благодаря "Дельте" подразделения ССО прошли сертификацию на силы быстрого реагирования НАТО.
"Система постоянно совершенствуется и принимает участие в международных учениях Sea Breeze, Rapid Trident и др., где демонстрирует не только техническое соответствие стандартам, но и способность обеспечить операционные процессы для достижения ситуационной осведомленности. Предметом особой гордости является ее интеграция с ракетным комплексом "Нептун", - добавили в части.
Также в части рассказали, что внедряли систему видеонаблюдения на позициях ООС и занимались проектированием беспилотников.
"Кроме указанных достижений есть еще одна вещь, которая по нашему мнению, является важнейшей, - это сложившаяся экосистема, которая позволила создавать эти способности", - заявили в расформированной части.
В "Аэроразведке" подчеркнули, что именно военнослужащие этой воинской части первые привезли победу (2 первых места) с хакатона НАТО в 2017 году в Лондоне и они же подтвердили свое право называться победителями на уровне НАТО в 2018 году в столице Черногории Подгорице.
Справка: "Аэроразведку" основал экс-доброволец "Азова" и бывший глава Еврейской сотни Майдана Натан Хазин в 2014 году.
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