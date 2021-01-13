В Украине зафиксировано более 1,13 млн заражений коронавирусом, в течение суток - 6409 новых случаев
13 января, 2021, 08:33
По состоянию на утро среды, 13 января, в Украине зафиксировано 1 130 839 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 20 214 - летальные, 826871 человек выздоровел
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 12 января был зафиксирован 6409 новых случаев коронавируса (из них дети - 187, медработники - 367), 195 пациентов умерли, 14503 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 906 случаев;
- Винницкая область - 211 случаев;
- Волынская область - 143 случая;
- Днепропетровская область - 105 случаев;
- Донецкая область - 189 случаев;
- Житомирская область - 101 случай;
- Закарпатская область - 100 случаев;
- Запорожская область - 529 случаев;
- Ивано-Франковская область - 134 случая;
- Киевская область - 280 случаев;
- Кировоградская область - 117 случаев;
- Луганская область - 228 случаев;
- Львовская область - 277 случаев;
- Николаевская область - 172 случая;
- Одесская область - 513 случаев;
- Полтавская область - 356 случаев;
- Ровенская область - 235 случаев;
- Сумская область - 159 случаев;
- Тернопольская область - 127 случаев;
- Харьковская область - 521 случай;
- Херсонская область - 141 случай;
- Хмельницкая область - 348 случаев;
- Черкасская область - 269 случаев;
- Черновицкая область - 165 случаев;
- Черниговская область - 83 случая.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.