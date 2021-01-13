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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировано более 1,13 млн заражений коронавирусом, в течение суток - 6409 новых случаев

В Украине зафиксировано более 1,13 млн заражений коронавирусом, в течение суток - 6409 новых случаев

По состоянию на утро среды, 13 января, в Украине зафиксировано 1 130 839 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 20 214 - летальные, 826871 человек выздоровел

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 12 января был зафиксирован 6409 новых случаев коронавируса (из них дети - 187, медработники - 367), 195 пациентов умерли, 14503 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 906 случаев;
  • Винницкая область - 211 случаев;
  • Волынская область - 143 случая;
  • Днепропетровская область - 105 случаев;
  • Донецкая область - 189 случаев;
  • Житомирская область - 101 случай;
  • Закарпатская область - 100 случаев;
  • Запорожская область - 529 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 134 случая;
  • Киевская область - 280 случаев;
  • Кировоградская область - 117 случаев;
  • Луганская область - 228 случаев;
  • Львовская область - 277 случаев;
  • Николаевская область - 172 случая;
  • Одесская область - 513 случаев;
  • Полтавская область - 356 случаев;
  • Ровенская область - 235 случаев;
  • Сумская область - 159 случаев;
  • Тернопольская область - 127 случаев;
  • Харьковская область - 521 случай;
  • Херсонская область - 141 случай;
  • Хмельницкая область - 348 случаев;
  • Черкасская область - 269 случаев;
  • Черновицкая область - 165 случаев;
  • Черниговская область - 83 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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