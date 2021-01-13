В Украине до 5 февраля планируют зарегистрировать вакцину от коронавируса Sinovac

13 января, 2021, 16:58

Группа фармкомпаний "Лекхим" заявила, что планирует зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac до 5 февраля

Об этом на пресс-конференции заявил председатель наблюдательного совета группы "Лекхим" Валерий Печаев, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, компания подаст документы на регистрацию вакцины в Украине после ее одобрения в Бразилии.

Читайте также: Эффективность COVID-вакцины Sinovac, которую планирует закупить Украина, составляет 50%, - ученые

"Компания получила подтверждение от Минздрава, что при регистрации вакцины в Бразилии Украина зарегистрирует вакцину. Они (Бразилия, - ред.) должны зарегистрировать вакцину до 25 января. Как только пройдет регистрация в Бразилии, мы подадим документы в Государственный экспертный центр. Думаю, мы зарегистрируем вакцину до 1-5 февраля", - подчеркнул Печаев.

Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не покажет эффективность до 70%, - контракта на вакцину не будет.

Одна доза вакцины от компании Sinovac будет стоить для украинцев 504 гривни .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb