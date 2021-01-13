В США программист потерял пароль от кошелька с биткоинамы на $ 220 млн: у него осталось 2 попытки на разблокирование

13 января, 2021, 12:56

Немецкий программист, живущий в Сан-Франциско, потерял пароль от жесткого диска с 7 тыс. биткоинов. Сейчас они стоят более 220 млн долларов

Об этом пишет The New York Times .

Программист Стефан Томас получил 7002 биткоина еще в 2011 году в качестве платы за создание анимационного видео "Что такое биткоин?", Из которого многие узнали об этой криптовалюта. В том же году он потерял записку с паролем от кошелька с биткоинамы.

Жесткий диск IronKey дает пользователям 10 попыток ввода пароля, после чего его содержание зашифровывается навсегда. В программиста осталось только две попытки.

Томас сказал, что положил диск в безопасное место на тот случай, если криптографы придумают новые способы взлома сложных паролей.

В компании Chainalysis подсчитали, что из существующих 18,5 млн биткоинив около 20% утеряны или застряли на кошельках. Стоимость этих 20% - около 140 млрд долларов. Компания Wallet Recovery Services, которая помогает пользователям вернуть цифровые ключи, ежедневно получает 70 запросов с просьбой помочь восстановить доступ к криптовалюте.

У предпринимателя из Лос-Анджелеса Брэда Ясар на компьютерах хранится несколько тысяч биткоинов, которые сейчас стоят сотни миллионов долларов. Он намайнил их, когда технология только появилась, но потерял свои пароли много лет назад и спрятал жесткие диски подальше.

"Я не хочу, чтобы мне каждый день напоминали, что то, что я сейчас - лишь часть того, что могло бы у меня быть и я потерял", - сказал он.

34-летний предприниматель из Барбадоса Габриэль Абед потерял около 800 биткоинив (25 млн долларов), когда его коллега в 2011-м переформатировал ноутбук, где он хранил ключи от кошелька с криптовалютой. Несмотря на это, количество токенов, которые он с тех пор продал и купил, позволила мужчине приобрести участок земли в Барбадосе у океана в 25 млн долларов.

С начала прошлого года биткоин подорожал более чем в пять раз. 7 января 2021 года курс биткоина впервые в истории достиг отметки в 40 тысяч долларов за штуку, а через несколько дней показал наибольший двухдневный спад с марта прошлого года.

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