В России перевернулся автобус, который ехал на оккупированный Донбасс: есть погибшие

13 января, 2021, 15:30

В среду, 13 января, на трассе в Ростовской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в оккупированный Россией Донецк

Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В автобусе находились 15 человек, двое из которых в результате ДТП погибли, а еще трое получили травмы.

Предварительно причиной происшествия стала мокрая дорога и сильный боковой ветер, из-за чего водитель автобуса не справился с управлением и машина вылетела в кювет.

По имеющимся данным, большинство пассажиров являются жителями ОРДЛО.

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