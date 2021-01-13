В Одесской области вспышка африканской чумы свиней, - райадминистрация

13 января, 2021, 16:09

В Савранском районе, на севере Одесской области, произошла вспышка африканской чумы свиней

Об этом рассказали в Болградской РГА.

"Согласно сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области в с. Каменное, Савранского района Одесской области, было зарегистрировано заболевание африканской чумой свиней (АЧС)", - говорится в сообщении.

Специалисты установили, что АЧС заболели 32 скотины и 12 погибло. Диагноз был лабораторно подтвержден Одесской государственной региональной лабораторией Госпродпотребслужбы

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