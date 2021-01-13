В Минздраве Израиля сообщили о побочных эффектах от COVID-вакцины Pfizer

13 января, 2021, 09:15

Министерство здравоохранения Израиля рассказало о наиболее частых побочных эффектах от вакцины против коронавируса Pfizer

Об этом сообщает израильское агентство Newsru.co.il .

На боль в месте укола после прививки пожаловались 376 граждан.

Еще 113 человек пожаловались на слабость, 97 - на боль в голове, 76 - имели аллергическую реакцию, а 71 - заявили о покраснение и воспаление в месте укола.

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В 51 человека были сложности с передвижением, 7 - пожаловались на тошноту.

В министерстве отметили, что побочные эффекты были ожидаемыми.