В Минздраве Израиля сообщили о побочных эффектах от COVID-вакцины Pfizer
13 января, 2021, 09:15
Министерство здравоохранения Израиля рассказало о наиболее частых побочных эффектах от вакцины против коронавируса Pfizer
Об этом сообщает израильское агентство Newsru.co.il .
На боль в месте укола после прививки пожаловались 376 граждан.
Еще 113 человек пожаловались на слабость, 97 - на боль в голове, 76 - имели аллергическую реакцию, а 71 - заявили о покраснение и воспаление в месте укола.
Читайте также: В США у медика обнаружили коронавирус после прививки вакциной Pfizer
В 51 человека были сложности с передвижением, 7 - пожаловались на тошноту.
В министерстве отметили, что побочные эффекты были ожидаемыми.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb