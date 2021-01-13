В Мраморном море возле Стамбула обнаружили нефтяное пятно

13 января, 2021, 15:14

В Мраморном море, недалеко от Стамбула, произошел разлив нефти, который был зафиксирован беспилотниками у пляжа Бакиркьой, в европейской части мегаполиса

Об этом сообщает CNN Turk.

"Разлив нефти, произошедший в море, был обнаружен беспилотником с пляжа Бакиркьой", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, откуда появилась нефтяное пятно; по предварительным данным - горючее было слито с кораблей.

Отмечается негативное влияние разлива нефти на экосистему и обитателей моря.

Как известно, в начале января, в период действия в Турции комендантского часа, во время которого движение через Босфор значительно уменьшено, в проливе появились дельфины.

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