В Мраморном море возле Стамбула обнаружили нефтяное пятно
13 января, 2021, 15:14
В Мраморном море, недалеко от Стамбула, произошел разлив нефти, который был зафиксирован беспилотниками у пляжа Бакиркьой, в европейской части мегаполиса
Об этом сообщает CNN Turk.
"Разлив нефти, произошедший в море, был обнаружен беспилотником с пляжа Бакиркьой", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, откуда появилась нефтяное пятно; по предварительным данным - горючее было слито с кораблей.
Отмечается негативное влияние разлива нефти на экосистему и обитателей моря.
Как известно, в начале января, в период действия в Турции комендантского часа, во время которого движение через Босфор значительно уменьшено, в проливе появились дельфины.
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