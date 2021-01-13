В монобольшинства осталось 211 нардепов, - Комитет избирателей

13 января, 2021, 11:52

Комитет избирателей Украины проанализировал результаты голосований за законы, принятые Верховной Радой в 2020 году

Об этом говорится в Facebook организации.

Депутаты "Слуги народа", обеспечили 226 голосов лишь 16% принятых законов 2020 года. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали за 37 с 230 законов. Все остальные законы не были бы приняты без голосов других фракций и групп.

"В целом показатели голосований монобильшости постоянно снижаются, начиная с работы ВР. Если в сентябре 2019 за принятые законы в среднем голосовали 231 народный депутат" Слуги народа ", то в сентябре 2020 - 206 депутатов, а в декабре 2020 - 211 депутатов ", - отметили в КИУ.

Глава КИУ Алексей Кошель считает, что де-факто партия не способна самостоятельно принимать законы. "За год в монобильшости осталось 211 депутатов, преимущественно нажимают «за». Тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов. Таким образом без депутатов других фракций и групп ВР монобильшисть фактически является недееспособным", - отметил Кошель.