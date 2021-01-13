В Литве приостановили вакцинацию против COVID-19 препаратом Pfizer
13 января, 2021, 16:57
Власти Литвы решили временно приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом производства компании Pfizer
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Литвы.
Причиной назвали нарушение нормы температурного режима при транспортировке вакцины.
"Было установлено, что вышеупомянутое температурное отклонение условий транспортировки находится в допустимом диапазоне. Вышеуказанные продукты подходят для дальнейшего использования", - заявил представитель производителя вакцины.
Ведомство отмечает, что температурный режим мог быть нарушен при доставке препаратов в клиники Каунаса и Паневежиса, где делаются прививки.
Вакцина компании Pfizer должна храниться при экстремально низкой температуре -75 °C.
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