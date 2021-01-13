В Киеве за сутки более 900 новых больных COVID-19

13 января, 2021, 12:15

В столице 119 392 подтвержденных случаев коронавируса

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

Умерли 13 человек. Всего в городе зафиксировано 2128 смертей от вируса.

Заболели за сутки 906 человек: 497 женщин, 375 мужчин, 19 девочек от 1 месяца до 14 лет и 15 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Среди них - 25 медиков.

В больницы за сутки госпитализировали 72 пациента.

Выздоровели за сутки 848 человек. Всего переболело 44 828 жителей столицы.