В Киеве за сутки более 900 новых больных COVID-19
13 января, 2021, 12:15
В столице 119 392 подтвержденных случаев коронавируса
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.
Умерли 13 человек. Всего в городе зафиксировано 2128 смертей от вируса.
Заболели за сутки 906 человек: 497 женщин, 375 мужчин, 19 девочек от 1 месяца до 14 лет и 15 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.
Среди них - 25 медиков.
В больницы за сутки госпитализировали 72 пациента.
Выздоровели за сутки 848 человек. Всего переболело 44 828 жителей столицы.
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