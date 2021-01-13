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Espreso.tvОбществоВ Киеве из-за обвала грунта погиб человек

В Киеве из-за обвала грунта погиб человек


фото: дснс
В Подольском районе столицы во время рытья туннеля для электрокабеля погиб человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 января в 12:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Вышгородской, 44а, в Подольском районе столицы, на территории одного из жилых домов произошел обвал почвы, под которым оказался человек", - говорится в сообщении.

Во время рытья тоннеля для прокладки силового электрокабеля был завален песком монтажник. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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